Monte San Giovanni Campano , è ufficiale: commissario al Comune

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – Si apre ufficialmente la fase di commissariamento del Comune di Monte San Giovanni Campano dopo la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Emiliano Cinelli. Il prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e nominato commissario prefettizio il viceprefetto in quiescenza Francesco Tarricone, che guiderà l’Ente fino alle prossime elezioni amministrative.

La decisione arriva in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, un atto che ha decretato la fine anticipata della consiliatura. Al commissario sono stati affidati i poteri del sindaco, della giunta e del Consiglio comunale, con il compito di garantire la continuità amministrativa e il regolare funzionamento dell’Ente.

Per Monte San Giovanni Campano si apre ora una fase di gestione straordinaria che accompagnerà il Comune fino al ritorno alle urne, previsto nel 2027. Intanto, sul piano politico, sono già iniziate le prime manovre in vista della prossima campagna elettorale.

Tra indiscrezioni e ipotesi, tornano a circolare i nomi di possibili candidati alla carica di sindaco, mentre i gruppi politici lavorano per ridisegnare gli equilibri dopo la crisi che ha portato allo scioglimento anticipato dell’amministrazione. La nomina del commissario rappresenta quindi non solo un passaggio istituzionale, ma anche l’inizio di una nuova fase politica destinata a segnare il futuro del Comune.