Monte San Giovanni Campano, cade l’amministrazione: dimissioni di massa, finisce l’era Cinelli

Le dimissioni dell’assessore Sabrina Sciucco hanno rappresentato il punto di non ritorno per l’amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano. In una lettera dai toni intensi, Sciucco ha spiegato di aver scelto la strada della coerenza, sostenendo che la politica debba essere un servizio alla comunità e non un esercizio di autoconservazione. «Quando continuare diventa un’illusione che ostacola il cambiamento – ha scritto – fare un passo indietro diventa un dovere morale».

L’ex assessore ha ringraziato i dipendenti comunali e i cittadini per il sostegno ricevuto, ribadendo che il proprio impegno per la città proseguirà anche al di fuori delle istituzioni.

Ma la crisi politica è ormai irreversibile. In serata sono state raccolte le firme per le dimissioni contestuali dei consiglieri comunali, che saranno formalizzate nella mattinata di domani. Un passaggio che segna la fine anticipata della consiliatura: da domani Emiliano Cinelli non sarà più il sindaco di Monte San Giovanni Campano, aprendo una nuova fase politica per il Comune.