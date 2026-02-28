MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, AL VIA I LAVORI DEL PROGETTO POLIS PER L’UFFICIO POSTALE

Durante l’intero periodo dei lavori operativo uno sportello interamente dedicato alla clientela di Monte San Giovanni Campano presso l’ufficio di Colli.

I servizi e i prodotti in “circolarità” di Poste Italiane sono comunque disponibili in tutti gli uffici postali.

Molti servizi di Poste Italiane fruibili anche negli esercizi commerciali che fanno parte della rete “Punto Poste e PuntoLis”.

Arriva anche a Monte San Giovanni Campano il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di via Valle che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile e il passaporto elettronico.

Poste Italiane, scusandosi per i temporanei disagi, per garantire la continuità dei servizi ha previsto per l’intero periodo dei lavori l’attivazione presso l’ufficio postale di Colli di uno sportello dedicato interamente alla clientela di Monte San Giovanni Campano dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnata a domicilio per assenza del destinatario ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (ad esempio operazioni su conto Bancoposta, Libretto di Risparmio ecc.).

Lo sportello dedicato è disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Si ricorda che l’ufficio postale di Colli è dotato di ATM Postamat per il prelievo automatico di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Per tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane, i cittadini possono comunque rivolgersi in qualsiasi ufficio postale. Una valida alternativa molto utile e funzionale è la possibilità di usufruire della rete “Punto Poste e PuntoLis” ovvero di una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica di carte prepagate Postepay e la spedizione/ritiro dei pacchi.

A Monte San Giovanni Campano, in particolare, sono presenti, quattro “Punto Poste e PuntoLis”. Per conoscere i “Punto Poste e PuntiLis” più vicini sul territorio è possibile consultare il sito poste.it.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano avranno una durata stimata, indicativamente, salvo imprevisti, in 45 giorni lavorativi.