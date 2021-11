Monte San Giovanni Campano, 33enne del luogo arrestato per espio di pena

In Monte San Giovanni Campano, i militari della locale Stazione in esecuzione di ordine di carcerazione emesso lo scorso 11 novembre dalla Procura della Repubblica di Cassino traevano in arresto un 33enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio, dovendo lo stesso scontare la pena di anni 3, mesi 7 e giorni 12 di reclusione per vari reati contro il patrimonio. In particolare l’arrestato, già noto alle forze dell’ordine e per questo costantemente controllato, all’inizio del 2018 commetteva un furto in un esercizio commerciale di Isola del Liri dove, approfittando della chiusura pomeridiana, riusciva ad impossessarsi dell’incasso allontanandosi a bordo di uno scooter. I Carabinieri di Monte San Giovanni Campano e di Isola del Liri riuscivano ad identificarlo comparando una impronta digitale, rilevata sul posto dai colleghi del NOR della Compagnia di Sora, nonché riuscendo ad individuare la targa parziale dello scooter utilizzato attraverso la visione delle immagini delle telecamere di alcuni esercizi commerciali della zona. Successivamente aveva commesso numerosi altri furti, sia in attività commerciali site prevalentemente nei comuni di Isola del Liri e Castelliri, che in alcune abitazioni private. Una costante che ha indirizzato da subito le indagini dei Carabinieri è stata il modus operandi: approfittava della chiusura delle attività commerciali per la pausa pranzo, piuttosto che le ore del primo pomeriggio per le abitazioni, utilizzando ogni volta uno scooter, verosimilmente sempre lo stesso, per allontanarsi velocemente. Le indagini svolte dai Carabinieri permettevano di identificarlo quale autore di altri 5 furti in esercizi commerciali e 2 furti in abitazione.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

comunicato stampa – foto archivio