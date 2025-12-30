Monte San Biagio, il dramma di Aurora: la 19enne scomparsa ritrovata senza vita in un cortile di Milano

È stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni, residente a Monte San Biagio in provincia di Latina ma nata a Roma, la giovane trovata senza vita nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile di uno stabile di via Paruta, a Milano. Il riconoscimento è avvenuto grazie alle immagini di videosorveglianza diffuse dai carabinieri, impegnati nelle indagini sulla sua morte.

Secondo quanto ricostruito finora, Aurora si era allontanata da casa il 4 novembre e la sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia. L’ultimo contatto con i parenti risale al 26 novembre, quando la ragazza aveva comunicato di stare bene e di non avere intenzione di rientrare, senza però fornire indicazioni sul luogo in cui si trovasse.

Il corpo della giovane è stato scoperto intorno alle 8.30 dal custode del complesso residenziale di via Paruta, una traversa di via Padova. Al momento del rinvenimento Aurora non aveva con sé documenti, effetti personali né il telefono. Il cadavere presentava alcune ecchimosi sul collo e un ematoma vicino all’occhio; gli abiti risultavano in parte disordinati.

Gli inquirenti stanno valutando ogni ipotesi, mentre gli accertamenti medico-legali saranno decisivi per chiarire le cause del decesso e l’eventuale dinamica dei fatti.

Per favorire l’identificazione, i carabinieri avevano diffuso un frame estratto da una telecamera privata che mostra la ragazza entrare, nel cuore della notte, nel cortile dello stabile in compagnia di un uomo: lei davanti, lui poco distante alle sue spalle. Circa un’ora dopo, dalle immagini si vede l’uomo uscire da solo.

Sono stati i genitori adottivi della 19enne a confermare l’identità della ragazza, recandosi in caserma nelle scorse ore.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, affidato al pm Antonio Pansa. L’autopsia, già disposta, dovrà stabilire con precisione le cause della morte e fornire elementi utili agli investigatori per ricostruire le ultime ore di Aurora.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre gli investigatori stanno lavorando per individuare l’uomo ripreso insieme alla giovane e chiarire il suo ruolo nella vicenda.

