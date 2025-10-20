Monte Gemma – Vigili del Fuoco di Frosinone soccorrono due escursionisti romani dispersi

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone nel tardo pomeriggio del 18 ottobre, in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al NUE 112 intorno alle ore 18:30, da parte di due escursionisti romani che si erano smarriti nella zona di Santa Serena, lungo il sentiero che conduce a Monte Gemma.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha mantenuto un contatto costante con i due malcapitati, fornendo loro indicazioni utili per salvaguardare la propria incolumità in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Contestualmente, una squadra del Comando di Frosinone si è immediatamente portata sul posto, avviando le operazioni di ricerca.

Grazie alla geolocalizzazione fornita dal NUE al momento della chiamata, i soccorritori sono riusciti a individuare la posizione esatta dei due escursionisti, che avevano perso l’orientamento lungo il percorso di montagna.

Intorno alle ore 20:30, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto i due uomini, trovati in buone condizioni di salute e senza necessità di interventi sanitari. Dopo essere stati accompagnati in sicurezza fino alla località Santa Serena, i due escursionisti hanno potuto fare rientro autonomamente con la propria autovettura.

L’episodio si è concluso positivamente grazie alla prontezza operativa dei Vigili del Fuoco di Frosinone e al coordinamento con la Sala Operativa e il NUE 112, confermando ancora una volta l’importanza della tempestività nelle comunicazioni e dell’utilizzo delle tecnologie di localizzazione nelle operazioni di soccorso in ambiente montano.

