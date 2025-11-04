MONTAGNA, REGIMENTI: «CON BANDO A.R.I.A AIUTIAMO COMUNI MONTANI A PREVENIRE INCENDI»

È online l’avviso pubblico “A.R.I.A. – Azioni Regionali per la prevenzione Incendi e la tutela Ambientale” per finanziare interventi tesi alla prevenzione degli incendi boschivi attraverso il potenziamento delle fonti di approvvigionamento da parte di mezzi antincendio, nell’ambito del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025.

Il bando, rivolto ai Comuni Montani del Lazio, alle Comunità Montane e alle Unioni dei Comuni, mette a disposizione di questi Enti 800mila euro. Nello specifico, la Regione Lazio concede ai Comuni Montani contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi rientranti in una delle seguenti tipologie: acquisto e posa in opera di una vasca mobile per uso antincendio boschivo, acquisto e posa in opera di un container scarrabile per uso antincendio boschivo, adeguamento funzionale di una vasca di raccolta delle acque già preesistente, posizionata in terra o fuori terra, di invaso naturale, serbatoio o altra vasca di raccolta delle acque per rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento. La presentazione delle domande sarà possibile da oggi fino alle 17 del 10 febbraio 2026.

«La salvaguardia del territorio e dell’ecosistema montano è una delle priorità della Giunta Rocca: troppo spesso incendi e roghi minacciano non solo il patrimonio boschivo ma anche i centri abitati. Con i fondi FOSMIT abbiamo voluto mettere a bando risorse preziose per fare in modo che le operazioni antincendio possano essere più rapide ed efficaci grazie a nuovi invasi o al potenziamento di quelli già esistenti. Il nostro obiettivo è quello di essere pronti prima che l’emergenza si manifesti, proteggendo il territorio con tutti i mezzi a nostra disposizione. Questo è solo il primo di una serie di bandi che porteranno benefici tangibili ai cittadini che vivono la montagna, una grande risorsa della nostra Regione» sottolinea l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, agli Enti locali, alla Polizia locale e all’Università Luisa Regimenti.