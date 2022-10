Montagna: Ass. ‘Valle del Vasto’, a vincitori ‘One Hundred Gran Sasso’ diploma del ‘Cammino dei Monti e dei Santi’

Agli atleti che hanno completato i percorsi da 160 e 100 chilometri della ‘One Hundred Gran Sasso’ è assegnato il ‘Testimonium’ del ‘Cammino dei Monti e dei Santi’, ovvero l’attestato che dà atto del compimento del tracciato, e l’originale ‘Passaporto dell’Appennino’ che costituisce la credenziale del neonato Cammino ad anello che, con partenza e ritorno alla Basilica di Collemaggio all’Aquila, attraversa gli scenari più suggestivi del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, la valle del Vasto e il monte Calvo, fino al lago di Campotosto. E’ quanto rende noto l’associazione “La Valle del Vasto”, che “come organizzazione non profit impegnata per la promozione del territorio e della montagna aquilana” esprime “sinceri complimenti agli organizzatori della ‘Ultra Trail One Hundred Gran Sasso'”, che si è conclusa oggi. “Abbiamo pensato – si legge in una nota dell’associazione – di riconoscere a coloro che hanno completato i tracciati più impegnativi di ‘One Hundred’ gli attestati del ‘Cammino dei Monti e dei Santi’, visto l’ampia coincidenza di importanti tratti dei rispettivi itinerari. Coincidenza che, tra l’altro, testimonia il grande potenziale della montagna aquilana e delle sue bellezze da valorizzare. Un plauso agli organizzatori di ‘One Hundred’ per questa meritoria iniziativa, che è stata una importante occasione di valorizzazione del nostro territorio”. Per Marco Moretti, presidente de ‘La Valle del Vasto’, “popolare la nostra montagna di fruitori realmente appassionati è un motore di sviluppo e un obiettivo primario”. Come osserva Daniele D’Angelo, ideatore del ‘Cammino dei Monti e dei Santi’, “la nostra terra è un patrimonio inestimabile, sta a noi metterlo a frutto con amore e spirito di iniziativa”.

COMUNICATO STAMPA