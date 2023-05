Monsignor Recchia nominato difensore del Vincolo al Tribunale del vicariato della Città del Vaticano

È giunta portando con sé un enorme carico di soddisfazione per il clero e il vescovo Antonazzo la notizia della nomina di don Alessandro Recchia, vicario generale della diocesi, a difensore del vincolo matrimoniale nel Tribunale ecclesiastico del Vicariato della Città del Vaticano. A renderlo noto il bollettino ufficiale della Santa Sede martedì 2 maggio. Il nome del reverendo Recchia è affiancato a quello del nuovo promotore di giustizia presso lo stesso Tribunale Ernest Bonaventure Ogbonnia, docente di Diritto Canonico all’Urbaniana, proprio come il reverendo del clero sorano, che presso la facoltà dell’Ateneo Pontificio romano è professore incaricato di Storia delle Istituzioni Canoniche.

Recchia è stato anche docente al Sant’Anselmo di Roma e all’Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Il prelato ha quattro importanti pubblicazioni all’attivo e svariati articoli editi per la Urbaniana University Press. Dal 2004 al 2014 fu officiale del Tribunale della Rota Romana. Il sacerdote cinquantacinquenne ha festeggiato, nello scorso ottobre, i suoi 28 anni di ministero presbiterale, che attualmente svolge a Casalvieri.

Fonte diocesisora.it

Correlati