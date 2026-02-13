Monossido “killer” in casa, tre intossicati nella notte: evacuata un’abitazione

Pontecorvo – Tre persone in gravi condizioni trasferite a Roma. Torna l’allarme per le caldaie difettose

Paura nella tarda serata di ieri a Pontecorvo, dove una fuga di monossido di carbonio ha provocato l’intossicazione di tre persone all’interno di un’abitazione di via Sant’Antonio. L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando è stata segnalata una possibile dispersione di gas riconducibile al malfunzionamento della caldaia domestica.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno provveduto all’evacuazione immediata dell’immobile. All’interno dell’abitazione si trovavano cinque persone, tutte fatte uscire e affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Due donne e un uomo, dopo aver inalato i fumi sprigionati dall’impianto termico, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Umberto I di Roma. Per due di loro le condizioni sono apparse fin da subito particolarmente gravi. I pazienti restano ricoverati in osservazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico.

Una volta evacuata, l’abitazione è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre sono in corso accertamenti tecnici per individuare con precisione le cause del guasto alla caldaia.

L’episodio riporta l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato. Le intossicazioni da monossido di carbonio, gas inodore e invisibile, rappresentano un pericolo estremamente insidioso, soprattutto durante i mesi invernali, quando aumenta l’utilizzo degli impianti di riscaldamento. Caldaie mal funzionanti, canne fumarie ostruite e scarsa manutenzione sono tra le principali cause di esalazioni potenzialmente letali.

Un pericolo silenzioso che può trasformarsi in tragedia in pochi minuti e che rende indispensabile la prevenzione, attraverso controlli periodici degli impianti e l’installazione di dispositivi di rilevazione nelle abitazioni.

Correlati