Monoclonali, il primario di Pisa ai nuovi contagiati: “Chiamateci subito per terapia sperimentale”

Il primario di malattie infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana, Francesco Menichetti, ha rivolto un appello direttamente ai nuovi malati di Covid affinché si mettano in contatto tempestivamente con la sua struttura per “sottoporsi alla terapia sperimentale con i farmaci monoclonali di Toscana Life Science”. Il farmaco può essere somministrato in chi abbia sviluppato qualunque variante e anche a chi è già vaccinato.”Nel caso risultiate positivi al tampone molecolare per Covid-19 e vogliate aderire alla sperimentazione del monoclonale Tls – dice Menichetti in un appello inviato ai media e rivolto ai pazienti – contattateci subito via telefono chiamando il numero 334.1118633 (attivo dalle 8 alle 20) oppure via mail all’indirizzi monoclonali.pisa@gmail.com. Vi spiegheremo le modalità di adesione e vi daremo tutte le informazioni necessarie. Il monoclonale di Toscana Life Science è attivo per via intramuscolare contro tutte le varianti e può essere somministrato sia a chi è vaccinato sia a chi non lo è”.La terapia però, conclude il medico, “può risultare efficace solo se iniziata con l’insorgere della malattia entro i tre giorni dalla riscontrata positività al virus”.

fonte firenze.repubblica.it – foto web