Monito del Presidente Rocca sulle aggressioni al personale sanitario, Cuozzo: «Fenomeno allarmante in provincia di Frosinone, necessario intervenire»

La Cisl Fp Frosinone pronta a supportare ogni azione a difesa del personale sanitario. Il Segretario Generale, Antonio Cuozzo, interviene dopo le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha evidenziato la necessità di intervento sul fenomeno inaccettabile e vergognoso di aggressione al personale sanitario.

«Accogliamo con favore le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sulla necessità di contrastare le aggressioni al personale sanitario, un fenomeno che anche nella provincia di Frosinone ha raggiunto livelli allarmanti – ha sottolineato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Negli ospedali di Frosinone, Cassino, Sora e Alatri si sono registrati troppi episodi di violenza contro medici, infermieri e operatori sanitari, così come nelle infermerie delle strutture penitenziarie della provincia, dove il personale sanitario è spesso costretto a lavorare in condizioni di grave insicurezza. Non possiamo più tollerare che chi ogni giorno garantisce la salute e la sicurezza dei cittadini sia lasciato senza adeguate tutele. Riportare i presidi di polizia negli ospedali può essere un primo passo, ma servono azioni concrete e strutturali. È ora di passare dalle parole ai fatti, e tra le priorità c’è anche la firma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che deve garantire maggiori tutele e sicurezza per tutto il personale sanitario e penitenziario. Come Cisl Fp di Frosinone continueremo a batterci affinché queste promesse si traducano in misure reali per la sicurezza dei lavoratori del nostro territorio».

