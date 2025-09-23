MONDIALI DI RALLY NEL LAZIO NEL 2027 GRAZIE AL LAVORO DELLA REGIONE

Assessore Palazzo: «La nostra una scommessa vincente, raccogliamo i frutti del lavoro svolto». «È una grandissima soddisfazione sapere che il Lazio sarà la prossima casa dei Mondiali di Rally nel 2027. Il Rally è una disciplina su cui abbiamo scommesso con forza in questi ultimi due anni per la sua capacità di unire adrenalina, passione e bellezza: ingredienti che il nostro territorio possiede in abbondanza. Un grande evento sportivo che siamo orgogliosi di accogliere, perché significa che i riflettori del mondo si accenderanno sui nostri paesaggi, sui nostri borghi e sulla nostra gente. Come Regione abbiamo creduto e investito in questo sport proprio perché sa raccontare, curva dopo curva, l’anima autentica del Lazio. Voglio per questo ringraziare il presidente Francesco Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per l’impegno profuso. Siamo pronti a scrivere insieme una nuova, straordinaria pagina di sport e di promozione del nostro territorio».Lo ha dichiarato l’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.

