“Mondi di Colori”: il Centro Diurno di Veroli celebra l’inclusione con la comunità

Tra le storie di inclusione quella di Simone, oggi impegnato presso la Pro Loco di Veroli.

Un mondo di colori, fatto di inclusione e in cui tutti possano sentirsi parte di una comunità aperta e attiva. È questo il messaggio lanciato dalla manifestazione “Mondi di Colori”, la festa del Centro Diurno di Veroli, gestito dalla Cooperativa Sociale Diaconia, svoltasi nei giorni scorsi.

L’evento, ormai diventato un appuntamento annuale, rappresenta un momento importante per raccontare le tante attività svolte dal Centro, che quotidianamente si occupa del benessere sociale e dell’inclusione di persone adulte con disabilità, attraverso progetti educativi, laboratori, attività culturali e percorsi di autonomia. Presenti all’iniziativa il Sindaco di Veroli, Germano Caperna, l’Assessore ai Servizi Sociali, Assunta Parente, il Dirigente del Distretto Sociale B di Frosinone,Andrea Manchi e Don Dino Mazzoli. Nel corso della manifestazione, gli ospiti del Centro hanno omaggiato i presenti con creazioni realizzate nel laboratorio d’arte, curato da Catia De Vincentis, per poi esibirsi in una performance frutto del laboratorio di danza condotto da Nadia Musa.

“Queste e tante altre attività che organizziamo quotidianamente – spiega Mauro Zaccardi, responsabile Diaconia della struttura – hanno l’obiettivo di far esprimere le persone del Centro attraverso nuovi canali e linguaggi, rafforzando la loro autostima e il benessere psico-fisico. Un percorso bello e impegnativo, che in alcuni casi si trasforma anche in autonomia”.

Tra le tante storie di crescita del Centro c’è quella di Simone, ospite della struttura, che grazie alla disponibilità della Pro Loco di Veroli e del presidente Gianluca Scaccia, ha avviato una collaborazione stabile, che lo vede impegnato tre volte a settimana nelle attività culturali, sociali e turistiche della città.

All’iniziativa hanno partecipato anche gli studenti e gli insegnanti della 3ª S del Liceo delle Scienze Umane di Veroli, guidati dalla Prof.ssa Paola Mignardi, che ha raccontato il progetto “La Cura per la Pace”, grazie al quale i ragazzi hanno vissuto intense giornate accanto agli ospiti del Centro, a dimostrazione del forte legame nato tra la città e la struttura.

Momento particolarmente toccante è stato l’intervento della 5ª F dell’Istituto Alberghiero di Veroli, i cui alunni hanno letto una lettera dedicata a Fabio, ospite del Centro e loro compagno di classe, che frequenta l’ultimo anno dell’Istituto.

La Cooperativa Sociale Diaconia, con il Centro Diurno di Veroli e con altre strutture, porta avanti un’idea forte: aprire questi luoghi al territorio.

“Con azioni innovative e piene di speranza – afferma con passione Loreto D’Emilio, Direttore Generale della Cooperativa Diaconia – desideriamo che ogni persona possa sentirsi non solo accolta, ma parte integrante di una comunità che abbraccia e sostiene, senza mai lasciare indietro nessuno. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori, così come alle numerose istituzioni ed enti che, con dedizione e cuore, camminano al nostro fianco per dare un futuro migliore a chi vive in fragilità e alle loro famiglie.”