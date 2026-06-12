Momenti di paura in strada: uomo ferito dopo una caduta dalla bici con un bambino

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Isola del Liri, dove un uomo è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta mentre trasportava un bambino sul seggiolino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ciclista avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di una buca presente sul manto stradale, finendo rovinosamente a terra. Nell’impatto è stato coinvolto anche il piccolo che viaggiava con lui, ma fortunatamente il bambino non avrebbe riportato alcuna ferita.

Ad avere la peggio è stato invece l’uomo alla guida della bicicletta, che ha riportato una ferita nella zona dell’occhio sinistro. Provvidenziale l’intervento di un’ambulanza dell’AVESS che, trovandosi nelle immediate vicinanze, ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente prestando le prime cure al ferito.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari dell’ARES 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza nell’area interessata.

L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, ma ha destato preoccupazione tra i presenti, soprattutto per la presenza del bambino, rimasto fortunatamente illeso.