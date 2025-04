Momenti di caos a Ceprano: uomo si denuda in piazza, fermato con il Taser

Momenti di tensione intorno alle 12:30 di oggi,nel centro di Ceprano. In Piazza Martiri di Via Fani, un uomo, residente ad Arce, si è denudato improvvisamente in strada, mostrando segni evidenti di alterazione psicofisica e pronunciando frasi sconnesse. Il suo comportamento ha subito attirato l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali hanno manifestato preoccupazione per la propria sicurezza.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha rapidamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. A rispondere alla chiamata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Arce, coadiuvata dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo.

Considerata la resistenza opposta dall’uomo, i militari si sono visti costretti a utilizzare il Taser in dotazione per bloccarlo in sicurezza. Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure del personale medico e trasportato per accertamenti.

Foto archivio