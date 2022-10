Mollicone (Sora 2.0): “Spaccio, violenza e risse. Che fine ha fatto la destra sorana?”

Che fine ha fatto la destra sorana, in merito a temi come sicurezza ed immigrazione? A chiederselo è l’ ex CasaPound, Mollicone Roberto”, che tramite una nota stampa dichiara: ” Il silenzio della destra locale, sugli ultimi avvenimenti che hanno riguardato le numerose risse tra immigrati, e uno spaccio di sostanze stupefacenti sempre più intenso in Via Vittorio Emanuele, è vergognoso. Per chi dice di rappresentare valori importanti, e si fa portavoce di certi ideali, questa omertà sugli ultimi accadimenti è davvero inspiegabile, e da la giusta misura di quello che rappresentano, ovvero il nulla. Ci si aspettava una presa di posizione da chi, di termini come legalità ed anti immigrazione, ha fatto dei veri e propri cavalli di battaglia. Peccato però, che queste persone, i cosiddetti patrioti, non siano riusciti ad andare oltre ad una becera propaganda elettorale, restando nascosti in un omertoso silenzio, che evidenzia, ancora una volta, che a Sora una vera destra non esiste, ma che la stessa è rappresentata solo da associazioni e movimenti che nulla hanno a che fare con certi partiti”.

