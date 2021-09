Mollicone (Gs2.0) :”I Big della politica, che si ricordano di Sora solo in campagna elettorale”.

È partita la caccia al tesoro dei Big della politica nostrana. Personaggi che si ricordano di Sora solo in campagna elettorale, per poi sparire nel nulla, lasciando Sora nel dimenticatoio. È questo il pensiero di Mollicone Roberto, presidente dell’ Associazione Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: ” I Big della politica, e per Big intendo i massimi esponenti dei vari partiti, si ricordano di Sora solo in campagna elettorale, per poi sparire subito dopo il voto, lasciando Sora nel dimenticatoio. Le varie foto apparse sui social, le prossime visite in città dei vari leader nazionali di questo o quel partito, risultano essere il solito specchietto per allodole, da cui i cittadini sorani devono ben guardarsi. Mi auguro che in questa tornata elettorale, si abbia il coraggio di dare vita ad un vero cambiamento, e che si eviti di cadere nel solito tranello di chi promette di riportare Sora agli antichi fasti, ma che in realtà cerca solo di curare i propri interessi. Se i partiti vogliono raccogliere, inizino a seminare, ma a seminare davvero”.

comunicato stampa