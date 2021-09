Mollicone: ” Ai cittadini chiedo un voto diverso, che renda Sora libera dai soliti giochi di potere”.

Un voto diverso, che renda Sora libera dai soliti giochi di potere. È questo l’ appello che Roberto Mollicone rivolge ai cittadini sorani in vista delle prossime votazioni. ” Sora deve tornare ad essere libera, lontano dalle brame di potere dei soliti personaggi. È impensabile che le sorti della nostra città vengano decise da personaggi che nessun legame hanno con il nostro territorio. La visita di Abbruzzese dei giorni scorsi nella sede della Lega, è l’ ennesima dimostrazione di quanto questa città sia ancora legata alla vecchia politica, una politica agevolata dai soliti personaggi, a cui poco importa del bene della città, quei personaggi che per tanti anni hanno fatto si che il nostro territorio fosse depredato, saccheggiato di voti, e poi lasciato nel dimenticatoio. È ora di cambiare le dinamiche, di scardinare i soliti schemi, e di dare alla città un impostazione nuova. Non bisogna in alcun modo lasciare campo a quei personaggi che fino ad ora hanno coltivato soltanto i propri interessi, gestendo i partiti solo ed esclusivamente per i propri interessi personali. È stato teso l’ ennesimo tranello, facendo passare per nuovo ciò che nuovo non è. C’ è bisogno di coscienza, di moralità, e di responsabilità, e questo lo si ottiene solo se si riesce a togliere la maschera a chi oggi si veste da salvatore della patria, ma in realtà vuole soddisfare la sete di potere.

