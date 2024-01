Molesta l’ex marito: applicato braccialetto elettronico ad una 47enne

Lo scorso 12 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Atina (FR) hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di una 47enne del posto che per oltre un anno ha molestato l’ex marito. La donna, già nota alle forze dell’ordine, tra settembre 2022 e novembre 2023, ha tenuto una serie di comportamenti vessatori nei confronti dell’ex coniuge che, di volta in volta non ha esitato a denunciare. Il Tribunale di Cassino ha disposto nei confronti della stalker l’applicazione del braccialetto elettronico che consentirà alle forze dell’ordine di essere avvisate in tempo reale ogni volta che si avvicinerà all’ex marito.Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino e delle Stazioni dipendenti nel quotidiano contrasto di ogni forma d’illegalità e nel mostrare vicinanza ai soggetti più deboli che tramite i numeri di emergenza 112 e 1522 possono trovare sempre qualcuno pronto ad ascoltarli.

COMUNICATO STAMPA