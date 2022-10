Mobilità, Zaccari: Situazione “Tracciolino” un problema di tutta la Ciociaria

“Uno dei problemi che, assieme quel concetto strano di Ciociaria nord e sud, per decenni ha frenato un ammodernamento unico in tutta la provincia è stato il campanilismo: ognuno pensi per se e chi è più bravo va avanti; ma col passare del tempo, chi prima e chi dopo, tutti si sono resi conto che questa retorica non è più percorribile: non tutti hanno le stesse disponibilità, non tutti si trovano in zone più attrattive rispetto ad altre ma comunque tutti facciamo parte dello stesso territorio e se questo resta indietro restiamo indietro tutti, senza distinguere tra nord e sud.Una delle questioni più spinose del territorio è rappresentata dalla situazione della strada “Tracciolino”, un’arteria fondamentale che collega la Valle di Comino al resto del territorio attraverso la città d Roccasecca e che ha una funzione strategica per evitare l’isolamento di quella che a tutti gli effetti è la massima espressione dell’agricoltura ciociara, per numeri di prodotti esportati e per la qualità delle materie prime presenti, come evidenziato dai numerosi prodotti tipici divenuti IGP-DOP”. Sul tema è voluto intervenire il Presidente del Consiglio Provinciale Luca Zaccari, che ha sottolineato anche come questo tema non può avere solo interessi elettorali e che sarebbe opportuno valutare l’inserimento del progetto di riqualificazione all’interno del PNRR.“Il tracciolino non solo rappresenta una strada di forte significato storico e religioso per la Ciociaria, ma anche un ponte di collegamento tra il motore del settore primario ed il resto della Provincia; è dunque fondamentale cercare di sbloccare l’impasse che va avanti ininterrottamente dal 1984 e trovare tutti insieme una soluzione che possa essere soddisfacente per tutti. Tutto questo è importante per due motivi principali: uno prettamente economico ed uno sociale; quello economico è abbastanza scontato, perché ripristinare un’arteria di tale importanza significa aumentare i punti di collegamento tra i diversi territori della nostra provincia e dare un’accelerata importante a quei processi di diffusione dei prodotti tipici in tutto il territorio. Il motivo sociale è un pochino più complesso e riguarda tutti i cittadini ciociari, perché riqualificare un’arteria così importante fa passare il messaggio che tutti i ciociari sono uguali , si riconquista la fiducia verso le istituzioni e si è più disposti a fare piccoli sacrifici col fine di migliorare la vita di tutti i cittadini che vivono questa splendida provincia”.

comunicato stampa