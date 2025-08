Mobilità urbana, CODICI vince al TAR Lazio: annullato il decreto sul Foglio di Servizio Elettronico

Violazione grave dei principi in materia di privacy e protezione dei dati personali

Il TAR ha ritenuto illegittima l’imposizione, da parte del decreto, di una raccolta centralizzata di tutti i dati di viaggio – compresi quelli degli utenti – e la loro conservazione per tre anni, giudicandola «massiva e sproporzionata» rispetto al limite di 15 giorni previsto per il foglio cartaceo. La misura, priva di una valutazione d’impatto e di una base giuridica adeguata, viola i principi di necessità, minimizzazione e proporzionalità sanciti dal GDPR . Il Tribunale ha sottolineato che tale accentramento comporta rischi di accesso indiscriminato ai dati e di possibili abusi, in assenza di garanzie tecniche adeguate .