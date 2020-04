Misure anticovid: multate 49 persone a Pontecorvo. Ad Aquino in 4 denunciati per minaccia, lesione,ingiuria e danneggiamento

In circa 20 Comuni nella giurisdizione della Compagnia di Pontecorvo , i Carabinieri della locale Compagnia e delle locali Stazioni dipendenti hanno controllato circa 450 persone, a piedi ed alla guida, sanzionandone amministrativamente 49 poiché non fornivano giustificati motivi circa la loro presenza fuori le rispettive abitazioni, in qualche caso anche fuori dai comuni di residenza. I Carabinieri della Stazione di Aquino, inoltre, hanno denunciato 4 persone, tra cui una donna, per i reati di “minaccia, lesioni, ingiuria e danneggiamento” poiché nel giorno di Pasqua si sono recati presso l’abitazione di due coniugi, in Aquino, aggredendoli, minacciandoli ed offendendoli, danneggiando anche il portone d’ingresso ed alcuni soprammobili. I due coniugi erano “colpevoli” di aver avvisato i Carabinieri e di aver segnalato che i 4 denunciati stavano festeggiando la Pasqua presso un’abitazione vicina alla loro, in violazione delle disposizioni vigenti.

COMUNICATO STAMPA

