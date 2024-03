Mistero Il Pentagono: gli Stati Uniti non hanno mai avvistato gli alieni

Il governo degli Stati Uniti non nasconde in alcun modo alieni o loro astronavi e ovviamente non c’è stato alcun tentativo di “copiare” tecnologia aliena per aerei o astronavi terrestri. Lo rivela il rapporto del Pentagono: la revisione dei documenti classificati dal 1945 al 2023 che è stata presentata al Congresso in questi ultimi giorni e che non ha trovato prove che il governo degli Stati Uniti abbia incontrato alieni o ne abbia nascosto l’esistenza.UFO: NIENTE PROVE. Il rapporto, di 63 pagine, è stato realizzato dall’All-domain Anomaly Risoluzione Office (AARO) del Pentagono, istituito nel 2022 per indagare e gestire le segnalazioni di avvistamenti UFO da parte dell’esercito, della marina e dell’aeronautica americana. La revisione includeva prove d’archivio classificate e non classificate, pieno accesso a tutti i programmi governativi segreti relativi agli UFO e 30 interviste con personale dell’intelligence.FENOMENI AEREI NON IDENTIFICATI. Il rapporto, inoltre, non ha trovato “nessuna prova che alcuna indagine del governo statunitense, ricerca sponsorizzata dal mondo accademico o comitato di revisione ufficiale, abbia confermato che qualsiasi avvistamento di un UAP (Fenomeno Aereo non Identificato) rappresentasse una tecnologia extraterrestre. Tutti gli sforzi investigativi, a tutti i livelli di classificazione, hanno concluso che la maggior parte degli avvistamenti erano oggetti e fenomeni ordinari e il risultato di un’errata identificazione”.AEREI SPIA AMERICANI. Il rapporto attribuisce la colpa degli avvistamenti UFO degli anni ’60 e ’70, a voli segretissimi di prototipi di aerei spia e veicoli spaziali americani. E anche in anni più recenti, gli avvistamenti di oggetti non identificati non fanno pensare all’esistenza di navi aliene che scorrazzino tra i cieli degli Stati Uniti e dunque anche del Pianeta intero. Inoltre, dice sempre il rapporto, “non c’è nessuna prova verificabile che affermi che il governo degli Stati Uniti o particolari società private abbiano accesso o abbiano effettuato operazioni di reverse engineering di tecnologia extraterrestre, ossia il tentativo di riprodurre tecnologia avanzatissima”, ha affermato Pat Ryder, segretario stampa del Pentagono. Foto archivio – fonte Focus

