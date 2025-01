Mistero ad Anagni: uomo trovato in strada con una grave ferita alla testa e privo di sensi

Un inquietante episodio ha scosso il centro storico di Anagni nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alla mezzanotte, un uomo di 50 anni, residente a poca distanza dal luogo dell’accaduto, è stato trovato privo di sensi a terra, con una profonda ferita alla testa.A dare l’allarme sono stati alcuni giovani che, usciti da un locale nelle vicinanze, hanno notato l’uomo disteso sul selciato tra piazza Cavour e via Vittorio Emanuele.Immediatamente hanno contattato il 118 e i carabinieri, consentendo l’intervento tempestivo dei soccorsi.I sanitari, giunti sul posto, hanno constatato la gravità della ferita e disposto l’urgenza del trasferimento presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza, e la prognosi rimane riservata.Le circostanze dell’accaduto restano al momento poco chiare. I primi rilievi effettuati sul luogo hanno evidenziato che la ferita riportata dal 50enne è compatibile sia con una caduta accidentale sia con un impatto causato da un corpo contundente. Per fare luce sulla vicenda, i carabinieri della Compagnia di Anagni hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza che monitora il centro storico. L’analisi dei filmati sarà determinante per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. ( leggo.it)

