“Missione sicurezza”, impegno congiunto. Il Presidente della Camera di Commercio incontra il nuovo Questore di Latina Fausto Vinci

Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha incontrato, presso la sede pontina dell’ente camerale, il nuovo Questore di Latina, Dott. Fausto Vinci. Nel porgere al Dott. Vinci un caloroso benvenuto e l’augurio di un buon lavoro per questo nuovo importante incarico, a nome dell’intero ente camerale, il Presidente Acampora ha guidato il Questore in una visita all’interno degli uffici della struttura.

Impegno congiunto per la sicurezza dei territori e ampia condivisione delle strategie da mettere in campo. Questa la linea di azione da portare avanti, nel solco di una collaborazione tra Ente e Questura, tracciata nel corso del cordiale colloquio al quale hanno preso parte anche il Segretario Generale dell’Ente, Pietro Viscusi e il suo Vice, Erasmo Di Russo. La “casa delle imprese” farà la sua parte per promuovere una sempre più necessaria cultura della sicurezza e della legalità, sui luoghi di lavoro come in quelli di aggregazione.

“Nel reciproco riconoscimento e rispetto del ruolo delle diverse Istituzioni, ritengo doveroso unire le forze per garantire la sicurezza e il contrasto all’illegalità sull’intero territorio. Sono certo che, alla luce dell’importante excursus professionale vantato dal Dott. Vinci, che ha ricoperto numerosi incarichi di rilevanza nazionale ed internazionale, prendendo parte ad indagini importantissime per il nostro Paese, riusciremo a mettere a terra tutte le azioni necessarie al raggiungimento di questo obiettivo comune. L’ente camerale che rappresento, insieme alle Associazioni datoriali ed a tutte le imprese può e deve dare un grande contributo a questa causa che vede coinvolti tutti noi in prima persona. Chi fa impresa sul territorio può e deve essere una ‘sentinella’ in grado di prevenire eventuali illeciti, proprio perché ha una percezione concreta di quello che realmente accade. In quest’ottica – ha annunciato il Presidente Acampora – stiamo lavorando ad un nuovo Bando per finanziare l’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno delle imprese che ne faranno richiesta”.

Un’iniziativa, quest’ultima, apprezzata dal nuovo Questore; il Dott. Vinci ha, infatti, condiviso la necessità di un impegno congiunto rinnovando, così, la sinergia tra Camera di Commercio e Questura di Latina.

COMUNICATO STAMPA