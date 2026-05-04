MISSIONE REGIONE LAZIO IN CALIFORNIA: LA CULTURA COME PONTE TRA IDENTITA’ E INNOVAZIONE ESEMPIO CONCRETO DI DIPLOMAZIA CULTURALE

In occasione della missione istituzionale della Regione Lazio in California, prende forma una visione che mette al centro la cultura come leva strategica di dialogo internazionale, innovazione e crescita.

Al centro dell’iniziativa, la volontà di portare nel cuore dell’innovazione mondiale, come la California, il patrimonio culturale del Lazio, a partire dalla straordinaria eredità della civiltà etrusca. Un esempio concreto è rappresentato dal contest “Bucchero Next”, che ha coinvolto le scuole del Lazio in un contest realizzato insieme all’Ufficio Scolastico Regionale e unisce cultura, formazione e innovazione e che ha permesso a due giovani studentesse vincitrici di volare a San Francisco con la Regione Lazio per presentare i loro progetti nella serata inaugurale della mostra “Experience Etruria”.

La mostra “Experience Etruria”, all’Istituto Italiano di Cultura presso INNOVIT di San Francisco, si inserisce in un progetto di più ampio respiro internazionale ed è strettamente collegata alla grande esposizione “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy”, ospitata presso il Legion of Honor, parte dei Fine Arts Museums of San Francisco. Un’iniziativa di straordinaria rilevanza scientifica e culturale, frutto di oltre dieci anni di ricerca e della collaborazione tra alcune delle più importanti istituzioni museali internazionali, che porterà negli Stati Uniti circa 200 opere etrusche, molte delle quali mai esposte oltreoceano.

«Experience Etruria, a Lazio Immersive Digital Exhibition, rappresenta una sintesi efficace del senso di questa missione: promuovere il Lazio come terra di cultura, identità e innovazione. Insieme al Ministero della Cultura, presentiamo prodotti digitali dedicati alla civiltà etrusca, affiancando tecnologie avanzate a un patrimonio storico e identitario straordinario. L’iniziativa coinvolge anche le startup e le studentesse di Sora vincitrici del concorso “Bucchero Next”, che reinterpretano l’eredità etrusca in chiave contemporanea e digitale, dimostrando come cultura e innovazione possano dialogare in modo virtuoso.

È un modello integrato che conferma la capacità del Lazio di coniugare eccellenza culturale, creatività e dinamismo tecnologico, proiettandosi con credibilità nei principali hub globali dell’innovazione.

Tutto questo avviene mentre, alla Legion of Honor di San Francisco, apre la più grande mostra sugli Etruschi mai realizzata negli Stati Uniti, alla quale siamo orgogliosi di aver contribuito. È un’occasione preziosa per accendere un faro internazionale su itinerari meravigliosi del nostro territorio, ancora troppo poco conosciuti.

Il Lazio nella sua interezza, con le sue infinite bellezze, si propone sempre di più come destinazione turistica e culturale di livello internazionale. Continuiamo a lavorare per valorizzare questo patrimonio e raccontarlo al mondo», ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.

«Questa missione è l’affermazione di un’idea precisa di futuro, in cui la nostra identità culturale diventa motore di sviluppo e strumento di connessione globale. Un’iniziativa come “Bucchero Next” vede una generazione che non si limita a conservare la tradizione, ma la trasforma in linguaggio contemporaneo, aprendola al dialogo con le tecnologie e i nuovi modelli di sviluppo. Allo stesso tempo, progetti espositivi come “Experience Etruria”, in connessione con la grande mostra al Legion of Honor, rappresentano un esempio concreto di diplomazia culturale, capace di rafforzare il dialogo tra Italia e Stati Uniti e di valorizzare, anche grazie al forte interesse del pubblico americano, la civiltà etrusca nel mondo. Il nostro obiettivo è costruire ponti tra passato e futuro, tra territori e comunità, offrendo nuove opportunità ai giovani e rafforzando il ruolo della cultura come motore di sviluppo e partecipazione», ha aggiunto l’assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della famiglia e Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

Nel corso della missione, al fine di creare sinergie e nuove opportunità per il Lazio, anche l’incontro con il direttore generale della San Francisco Opera, Matthew Shivlock, a cui ha partecipato l’assessore Baldassarre.