Prende il via ufficialmente la missione istituzionale della Regione Lazio in California. A guidare la delegazione il presidente Francesco Rocca, accompagnato dal vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, e dall’assessore alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile, Renata Baldassarre.

L’iniziativa, inserita nel piano delle relazioni strategiche tra Italia e Stati Uniti, vuole consolidare i rapporti bilaterali nei settori dell’innovazione tecnologica, delle startup e della cultura, tramite una serie di incontri con partner istituzionali, economici e accademici.

Il programma

La missione istituzionale inizierà mercoledì 29 aprile con l’incontro tra la delegazione della Regione Lazio e il governatore della California Gavin Newsom.

La mattina di giovedì 30 aprile la delegazione visiterà l’Apple Park Way di Cupertino, sede principale della multinazionale californiana, dove incontrerà Luca Maestri, ex alunno Luiss e personalità centrale nello sviluppo dell’azienda californiana. È quindi previsto l’incontro con il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie, nel corso del quale verranno esplorate opportunità di collaborazione in ambito sociale e di welfare, anche per presentare le migliori pratiche della Regione nel settore.

Nel pomeriggio, focus sullo sviluppo economico: la Regione, presso il centro Innovit di San Francisco, presenzierà al momento conclusivo del Programma di accelerazione per le startup del Lazio: un’opportunità di networking alla presenza degli investitori del settore. A seguire, al Museo “Legion of Honor” la delegazione parteciperà all’apertura della mostra “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy”, la mostra più completa sulla cultura etrusca mai allestita negli Stati Uniti.

La giornata di venerdì 1° maggio prevede l’incontro con i professori e i ricercatori italiani dell’Università di Berkeley, all’interno del campus universitario californiano. Successivamente, la delegazione si trasferirà all’Istituto Italiano di Cultura per la firma del Memorandum d’Intesa tra il Consolato Generale d’Italia e la Regione Lazio, per sostenere le startup e le Pmi regionali ad alto contenuto tecnologico nella partecipazione ai programmi di sviluppo e accelerazione degli Usa.

Al termine, sono in programma l’evento inaugurale della mostra digitale “Il Lazio e gli Etruschi”, organizzata dalla Regione e dal Ministero della Cultura, e la premiazione dei vincitori del “Bucchero Next”, un contest dedicato agli studenti degli istituti superiori del Lazio volto a “trasformare il patrimonio etrusco in oggetti, prototipi e contenuti digitali capaci di parlare al mondo contemporaneo”.

«Questa missione in California rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza internazionale della Regione Lazio e creare nuove opportunità per il sistema produttivo. Vogliamo costruire ponti concreti tra il nostro territorio e uno degli ecosistemi più avanzati al mondo nei settori dell’innovazione, delle startup e della ricerca. Il Lazio ha grandi potenzialità e talenti che meritano visibilità globale: attraverso incontri istituzionali, collaborazioni accademiche e partnership economiche puntiamo a sostenere la crescita delle nostre imprese e a valorizzare l’immenso patrimonio culturale, rendendolo sempre più attrattivo e competitivo. In questa missione portiamo anche la forza della nostra cultura, a partire dalla straordinaria eredità della civiltà etrusca, simbolo delle nostre radici e della nostra identità. Assieme a noi saranno anche i ragazzi vincitori del contest “Bucchero Next”, un progetto che ha messo in dialogo il patrimonio etrusco con la creatività delle nuove generazioni: saranno protagonisti di questa esperienza, portando negli Stati Uniti i loro lavori e dimostrando come tradizione e innovazione possano crescere insieme», sottolinea il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.