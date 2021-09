Minturno, il 21 settembre confronto pubblico tra i candidati a sindaco

In preparazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, si moltiplicano gli appuntamenti dedicati al confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco nelle città che andranno al voto.

Tra queste la città di Minturno, dove si terrà un confronto pubblico organizzato da Radio Civita InBlu, Tuttogolfo.it, Italia Nostra Onlus Golfo di Gaeta, RAV Radio Antenna Verde e RTG Telegolfo in programma per martedì 21 settembre alle ore 19.00 presso l’arena Mallozzi, sul lungomare di Minturno. Saranno presenti i tre aspiranti primi cittadini: Gerardo Stefanelli, Pino D’Amici e Massimo Moni. Introduce l’incontro don Maurizio Di Rienzo, giornalista e direttore di Radio Civita InBlu. Modera l’incontro il giornalista Marcello Caliman. In caso di maltempo, l’incontro si terrà presso l’Aula Magna del Liceo scientifico “L.B. Alberti”.

Tanti i temi al centro del dibattito dalla cultura alle politiche giovanili e sociali, passando per il turismo, l’ambiente e la cura del territorio.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook degli organizzatori; su Radio Civita InBlu (FM 90.7, www.radiocivitainblu.it) e RAV Radio Antenna Verde (www.radioantennaverde.it). Per l’accesso è richiesto il green pass e la mascherina. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

comunicato stampa