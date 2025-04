Minturno, identificata una nuova specie di fungo. La scoperta di un micologo formatosi grazie ai corsi della Camera di Commercio

Una nuova e affascinante scoperta scientifica arricchisce il patrimonio naturale del territorio pontino. A Minturno è stata identificata e classificata una nuova specie di fungo mai descritta prima, denominata Arrhenia monsducalis. Il nome deriva proprio da via Monte Ducale, località del ritrovamento.

Il fungo, di piccole dimensioni (circa 2 cm di diametro), appartiene alla categoria dei funghi saprofiti, ovvero quelli che si nutrono di sostanza organica in decomposizione. Si sviluppa prevalentemente su muschio in ambienti mediterranei e si distingue per un particolare odore simile a quello dei fiori di geranio.

A fare la scoperta è stato Antonio Albanese, micologo originario di Minturno, che ha potuto perfezionare le proprie competenze scientifiche grazie al corso di formazione promosso da “Informare”, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, dedicato proprio alla formazione e specializzazione in ambito micologico. L’utilizzo del microscopio, appreso durante il percorso formativo, si è rivelato determinante per classificare la nuova specie.

Il passo successivo è stato un approfondito studio, che ha visto la collaborazione di un team di esperti micologi composto dallo stesso Antonio Albanese, da Eliseo Battistin, Claudio Berna, Marcello Boragine, Enrico Ercole e Alfredo Vizzini, che ha effettuato ulteriori approfondimenti microscopici e molecolari. Gli studi hanno confermato che il fungo è effettivamente un nuovo taxon, ossia una specie scientificamente distinta. Pubblicato sulla rivista “Micologia Romana” boll. Amer 37 (num.spec. {fuori ser}): 34 2021 – Arrhenia monsducalis è stato ufficialmente riconosciuto e inserito in un database mondiale dove sono presenti tutte le specie esistenti descritte.

Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, ha dichiarato: “Questa scoperta dimostra quanto la formazione possa fare la differenza. Investire nella crescita delle competenze vuol dire generare valore per il territorio, per la ricerca e per l’identità locale. Un risultato che ci riempie d’orgoglio e che testimonia l’efficacia dei percorsi formativi promossi dalla nostra Camera di Commercio attraverso Informare. Proprio la scorsa settimana sono partiti due nuovi corsi, accreditati dalla Regione Lazio, che vedono iscritti 26 partecipanti provenienti anche da regioni limitrofe. Al termine del biennio formativo i partecipanti sostengono un esame, presieduto dalla Regione Lazio e con in commissione un rappresentante del Ministero della Salute, per ottenere la qualifica di micologo. Un corso da sempre realizzato in stretta sinergia con l’Asl di Frosinone”.

Il Prof. Claudio Berna, micologo tra i massimi esperti del settore, nonché coordinatore scientifico del corso di formazione, ha aggiunto: “È una grande soddisfazione vedere un nostro corsista arrivare a una scoperta scientifica di tale rilevanza. La micologia è una disciplina complessa, ma con i giusti strumenti e l’impegno si possono raggiungere traguardi straordinari; questo, nello specifico, deriva da un grande lavoro di gruppo. Arrhenia monsducalis è solo un esempio di quanto il nostro territorio abbia ancora da raccontare dal punto di vista naturalistico e scientifico”.

Questa scoperta rappresenta non solo un passo avanti per la scienza, ma anche una vetrina di prestigio per Minturno e per l’intero sistema camerale, che continua a promuovere la conoscenza e l’innovazione attraverso la formazione di qualità.