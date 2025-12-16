Minturno, Ciacciarelli: Complimenti a De Paola per l’elezione a Coordinatore Cittadino

“Le consultazioni territoriali della Lega di Minturno confermano l’esistenza di una consolidata struttura di partito, presente sul territorio ed in grado di condurre una forte e proficua attività amministrativa pur trovandosi, attualmente, all’opposizione del governo cittadino.

La presenza di moltissime persone infatti è sinonimo di un lavoro giornaliero condotto con spirito di squadra e forte senso di appartenenza, valori fondamentali per un gruppo che abbia prospettiva di crescita e di affermazione sul territorio.

L’incontro ha costituito inoltre l’occasione per riassumere le molteplici attività che sul territorio comunale si stanno portando avanti in regione Lazio, dall’avvio delle interlocuzioni con comune ed Ater per la ripresa dei lavori dei piani di edilizia residenziale Minturno 3 e 4, alla attività condotta per la conclusione della variante camping, oltre all’esigenza di aprire un focus specifico sulla portualità.

Complimenti a Paolo De Paola per l’elezione a Coordinatore locale e grazie al Sottosegretario Claudio Durigon, al Segretario Regionale Davide Bordoni, ai Deputati Giovanna Miele e Nicola Ottaviani, al Responsabile organizzativo Regionale Mario Abbruzzese , al Coordinatore Provinciale Massimo moni, al Consigliere Provinciale Nicola Riccardelli, al Consigliere Comunale di Minturno Nicolò Graziano ed a tutti i presenti.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.