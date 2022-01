Una base di biscotto friabile, uno strato di crema spumosa e aromatica e per finire una dolce ricopertura di coulis realizzata con fragole fresche: si presentano così le nostre mini cheesecake. Raffinate delizie in formato monoporzione che si ispirano alla ricetta della cheesecake senza cottura, una golosa variante della tradizionale cheesecake realizzata a freddo, perfetta per tutti coloro che nella stagione più calda preferiscono non accendere il forno, ma non per questo sono disposti a rinunciare a un dolce ghiotto e accattivante. Scoprirete presto che queste mini cheesecake sono così semplici da preparare da diventare un dessert estivo alla portata di tutti, anche in altre versioni come quella al melone o quella senza panna con una golosa copertura all’arancia!