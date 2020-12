Mindful Eating: ecco cos’è e come funziona. Perché è meglio di ogni dieta?

La mindfulness potrebbe essere la soluzione per chi è sempre e perennemente a dieta: saper riconoscere il momento in cui lo stimolo della fame è reale oppure è solo la risposta ad una emozione. Perché concentrati sul qui e sull’ora non ci sono vie di fuga, o scusanti.

A pensarla così è Marzia Riva, chef e insegnante di cucina naturale che con Marzia Terragni, psicologa e psicoterapeuta, ha creato un progetto – Mind Food Ness – che potrebbe funzionare meglio delle diete. Perché al centro non c’è il conteggio delle calorie, ma un giusto rapporto con il cibo. “Se impari a mangiare in modo consapevole – dice Marzia Riva – non hai bisogno di fare diete”.

In tanti abbiamo sentito parlare della mindfulness. In che modo si accosta al discorso dell’alimentazione?

“La mindfulness è un percorso terapeutico riconosciuto dalla comunità scientifica mondiale. Con un protocollo preciso utilizzato dai terapeuti e dagli specialisti che lavorano con diversi disturbi di tipo comportamentale e alimentare. In generale l’obiettivo è insegnare la consapevolezza del qui e dell’ora. Un discorso che può essere declinato in diverse situazioni, tra cui anche quello dell’alimentazione. La mindful eating ci insegna, ci ricorda che il rapporto tra noi stessi e il cibo è molto importante”.

Come nasce il vostro progetto?

“Nasce con un percorso di nove incontri, perché una sola serata non può bastare. Il percorso ti aiuta a gestirti in modo individuale e a cambiare il tuo rapporto con il cibo, il rapporto con te stessa. All’interno di ogni incontro si insegna la consapevolezza alimentare. Un percorso molto approfondito dove c’è una meditazione iniziale, ci sono esercitazioni fatte con la psicologa per sviluppare ogni volta un tema: imparare a riconoscere i cibi trigger, quelli che incentivano l’abbuffata, a mangiare in maniera inconsapevole. Quella che insegniamo è una meditazione che focalizza l’attenzione, per imparare a fare pasti consapevoli. Per ascoltare il proprio corpo, per imparare a riconoscere lo stimolo della fame. Spesso senza accorgercene mangiamo per colmare un’emozione, una situazione emotiva non per un bisogno biologico”.

Ci puoi fare degli esempi su come le emozioni incidono sulla nostra alimentazione?

“A volte mangiamo solo perché siamo annoiati, tristi o arrabbiati. E a seconda delle emozioni andiamo a cercare particolari cibi. Ci sono molti studi in merito. Se siamo arrabbiati cercheremo cibi croccanti e tendenzialmente salati. Se dobbiamo colmare un vuoto, se abbiamo bisogno di una coccola, cercheremo una scatola di biscotti”.

Quali sono i cibi trigger?

“Ci sono alcuni cibi che “accendono” più di altri. Il cioccolato ad esempio: se lo mangi in modo inconsapevole, non ti fermi più. Oppure le patatine. Poi dipende anche dai gusti personali: io non so resistere ai taralli. Per questo è molto importante fare la spesa in modo consapevole, tenendosi alla larga dai cibi più “pericolosi” per noi, imparando a leggere le etichette. Ma è importante anche riconoscere come funzioniamo noi: per riconoscere i meccanismi di autosabotaggio o quelli con cui ci “puniamo” in caso di sgarro. Sono meccanismi da tenere sotto controllo se vogliamo che il nostro percorso prosegua correttamente”.

La mindfulness eating come si accorda con questo momento storico?

“Abbiamo sempre più demandato le mostre scelte agli altri. Negli ultimi anni il cibo pronto è aumentato tantissimo come proposta. Il fatto di essere chiusi in casa e con poca disponibilità di fare la spesa invece ci ha permesso di diventare un po’ più consapevoli di quello che mangiamo. All’interno di una situazione difficile, siamo riusciti ad inserire un po’ di consapevolezza. È fondamentale perché ci apre un mondo e ci permette di vivere in maniera più completa e in uno stato di benessere”.

foto e fonte gazzetta.it