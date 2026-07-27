Minaccia una dipendente dell’ospedale: fermato dalla Polizia con un taglierino

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Nella giornata di ieri, gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nell’ordinario controllo del territorio, sono intervenuti, in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza NUE 112, presso il locale ospedale.
Nella circostanza un’ addetta alla portineria riferiva di essere stata minacciata da un uomo.
I poliziotti delle Volante giunti sul posto procedevano a rintracciare il soggetto e a ricostruire quanto accaduto.
Il diverbio scaturiva da motivazioni esclusivamente personali correlate a un pregresso litigio del soggetto con un parente dell’operatrice e non correlato all’attività lavorativa della predetta.
L’uomo, residente in un comune del cassinate e con a carico pregiudizi di polizia, veniva trovato in possesso di un taglierino, lungo 8 cm, e veniva denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; altresì veniva contestata l’inosservanza al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di questo capoluogo, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone e in atto fino al 2028.

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