Minaccia, percosse ed atti persecutori: i Carabinieri di Isola del Liri arrestano un 47enne

I Carabinieri della Stazione di Isola Del Liri (FR) , in esecuzione del provvedimento per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Bologna, hanno arrestato un 47enne del luogo, noto alle forze di polizia, per i reati commessi dal 2018 al 2022 contro la persona (minaccia, percosse ed atti persecutori).I militari operanti, una volta rintracciato l’uomo, gli notificavano il provvedimento restrittivo in argomento e, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino (FR), così come disposto dall’A.G. mandante, ove lo stesso dovrà scontare la pena residua di anni 5 (cinque) e mesi 5 (cinque), conseguentemente al cumulo della pena per i reati commessi nei citati anni.

