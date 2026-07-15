Minaccia il suicidio: salvata in extremis dalla Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, poco prima delle 19.00, personale della Polizia di Stato è intervenuto in seguito a segnalazione, da parte di un uomo, pervenuta sulla linea di emergenza NUE 112 circa l’intento suicida di una sua conoscente.
Immediatamente si provvedeva a contattare telefonicamente l’utenza della donna ma risultava irraggiungibile.
Prontamente gli operatori raggiungevano l’abitazione della predetta e non ricevendo alcuna risposta al citofono, propendevano allora di verificare eventuale presenza nell’appartamento, entrando da una finestra aperta. Della donna non si riscontrava nessuna traccia.
La circostanza richiedeva l’immediata attivazione della procedura di geolocalizzazione della posizione della stessa e nel contempo si cercavano informazioni utili per ricostruire gli ultimi spostamenti.
Nel giro di mezz’ora la donna veniva intercettata e, dopo un primo momento di diffidenza, accoglieva l’aiuto offerto dai poliziotti, ai quali confidava le difficoltà del periodo.