MINACCIA IL CAPOTRENO PER VIAGGIARE SENZA BIGLIETTO: DENUNCIATO 51ENNE

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un 51enne originario della provincia di Frosinone, ritenuto responsabile dei reati di “violenza e minaccia a pubblico ufficiale” e “interruzione di pubblico servizio”. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di intervento pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, presso la stazione ferroviaria di Roccasecca, da parte del capotreno. Quest’ultimo ha riferito di essere stato minacciato di lesioni dall’uomo, il quale pretendeva di viaggiare senza essere in possesso del biglietto. A seguito dell’intervento dei militari e della situazione venutasi a creare, il convoglio ferroviario ha subito un ritardo superiore a trenta (30) minuti e veniva successivamente soppresso.