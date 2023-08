Minaccia e aggredisce la madre per acquistare droga: arrestato

Veroli – Lo scorso 16 agosto, un giovane del luogo, sicuramente in crisi di astinenza da droga, si reca a casa dei propri genitori per avere del denaro per acquistare lo stupefacente; al rifiuto da parte dei familiari di assecondare le richieste del figlio, quest’ultimo comincia a mettere a soqquadro l’abitazione e ad aggredire verbalmente e fisicamente gli stessi. Solo grazie all’intervento dei militari della Radiomobile della Compagnia di Alatri si riesce ad evitare il peggio. I Carabinieri provano ad immobilizzare il soggetto che tenta più volte a divincolarsi e nel contempo minaccia di morte i propri genitori. Dopo qualche minuto di concitazione viene immobilizzato, tratto in arresto, e condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. A seguito di udienza di convalida tenutasi ieri, il giudice, in considerazione dei solidi elementi riscontrati, ha adottato la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del processo.È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

