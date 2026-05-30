Minacce all’avvocato Picano, arriva la sentenza: quattro anni dopo il patteggiamento

Cassino – Si chiude con una condanna a quattro anni di reclusione la vicenda giudiziaria che aveva visto come vittima l’avvocato cassinate Gabriele Picano, noto penalista, dirigente politico e vicepresidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata. L’imputato ha scelto la strada del patteggiamento, mettendo così la parola fine a una lunga e delicata vicenda fatta di minacce, intimidazioni e richieste estorsive.

L’inchiesta aveva preso avvio dopo una denuncia presentata dallo stesso professionista, che insieme alla propria famiglia era stato destinatario di una serie di comportamenti ritenuti persecutori dagli investigatori. Le indagini, condotte dal Commissariato di Cassino, avevano portato all’adozione di misure cautelari sempre più restrittive nei confronti dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la situazione sarebbe progressivamente degenerata con l’invio di messaggi dal contenuto intimidatorio e minacce particolarmente pesanti rivolte sia all’avvocato sia ai suoi familiari. Tra gli episodi contestati figurano anche richieste estorsive che avrebbero aggravato ulteriormente il quadro accusatorio.

La gravità dei fatti aveva costretto la vittima e i suoi cari ad adottare misure straordinarie per la propria sicurezza, arrivando persino a trascorrere periodi lontano dalla propria abitazione. Un clima di forte tensione che aveva richiesto un costante monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Determinante si è rivelato il lavoro investigativo svolto dagli agenti del Commissariato di Cassino, coordinati dalla Procura della Repubblica, che ha consentito di raccogliere gli elementi necessari per arrivare alla definizione del procedimento.

Con il patteggiamento e la condanna a quattro anni di reclusione si chiude una vicenda che per mesi aveva destato forte attenzione nel territorio, confermando ancora una volta l’importanza dell’azione congiunta tra magistratura e forze dell’ordine nella tutela delle vittime di minacce e atti persecutori.