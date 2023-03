Migranti, recuperati altri due corpi a Cutro: sono un uomo e un bambino. Persi contatti con barcone alla deriva, a bordo 47 migranti

Altri due corpi di vittime del naufragio del barcone sono stati recuperati dai soccorritori. Si tratta di un bambino piccolo di un’età non individuata e di un uomo. I corpi sono stati trovati nella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del naufragio a Steccato di Cutro. Il bambino è stato trovato in mare, l’uomo sulla spiaggia. Con i corpi recuperati oggi sale a 78 il numero delle vittime, 32 delle quali minori e tra loro 23 compresi nella fascia d’età tra 0 e 12 anni.Nella notte l’ong Alarm Phone ha allertato le autorità sulle situazione di un barcone alla deriva: «Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora» (leggo.it) foto web

