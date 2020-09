Migranti Avezzano, Genovesi: “Il mio ‘like’ al grave commento è un errore di un componente dello staff. Rimosso responsabile”

AVEZZANO – “Il mio ‘like’ al grave commento social di una persona che non conosco è stato un errore di un componente dello staff. Il responsabile è già stato rimosso dall’incarico. Da Leghista, ribadisco la richiesta di controllare i confini e di chiudere i porti. L’immigrazione incontrollata non è più solo un problema sociale ed economico ma anche sanitario, e per questo sono preoccupato per le conseguenze delle scellerate politiche di Conte-Pd-5Stelle per l’Abruzzo e la Marsica. Ricordo, con orgoglio, che grazie al ministro, Matteo Salvini, gli sbarchi si erano ridotti drasticamente e di conseguenza anche i morti e i dispersi in mare”.Così il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, il salviniano Tiziano Genovesi, sui migranti in arrivo da Lampedusa e destinati ad una struttura di Paterno, frazione del comune di Avezzano.

COMUNICATO STAMPA

