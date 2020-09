Migrantes Gaeta, Webinar con don Giovanni De Robertis e Angela Caponnetto

Si intitola “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni“. È il webinar organizzato dall’Ufficio Comunicazioni e Migrantes dell’Arcidiocesi di Gaeta in vista della Giornata Mondiale per i Migrantes del prossimo 27 settembre. Il webinar andrà in onda lunedì 14 settembre alle ore 19.30 sulla pagina Facebook e canale YouTube della Arcidiocesi di Gaeta.