Microchippatura gratuita ad Alatri: applicati 90 microchip in una mattinata dedicata alla tutela degli animali

Grande partecipazione domenica scorsa ad Alatri per la giornata di microchippatura gratuita organizzata dall’Amministrazione comunale presso il piazzale del mercato di Chiappitto. L’iniziativa ha registrato un’ottima risposta da parte della cittadinanza, con tanti proprietari che hanno accompagnato i propri cani per usufruire del servizio gratuito.

Nel corso della mattinata sono stati applicati ben 90 microchip, un risultato che testimonia la crescente sensibilità dei cittadini verso il benessere animale e la prevenzione del randagismo.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa – dichiara il Consigliere delegato all’Ambiente, Mattia Santucci . “La partecipazione così numerosa e i 90 microchip applicati rappresentano un risultato importante e dimostrano quanto sia sentito il tema della tutela degli animali nella nostra Città. Ringrazio di cuore i tanti cittadini che hanno aderito con entusiasmo, dimostrando senso civico e responsabilità nei confronti dei propri amici a quattro zampe”.

“Un sentito ringraziamento – prosegue Santucci – va ad Accademia Kronos e a tutti i suoi volontari per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio a tutela e salvaguardia degli animali. Un grazie anche all’Ufficio Ambiente del Comune di Alatri, nella persona dell’ingegner Francesco Stavole, per l’organizzazione e il supporto tecnico, e al Sindaco Maurizio Cianfrocca, che ha sostenuto convintamente questa iniziativa”.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative dedicate al benessere animale e alla lotta al randagismo, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini rappresenti la strada migliore per costruire una comunità sempre più attenta e rispettosa degli animali.