Micino abbandonato in uno scatolone diventa il migliore amico di un altro gatto in cerca di casa e vengono adottati assieme

Il legame indissolubile tra questi due gatti non verrà mai spezzato perché una famiglia ha deciso di adottarli entrambi.

La storia di Tucker era iniziata malissimo, quando qualcuno aveva deciso di abbandonare lui ed i suoi fratellini in una scatola in una fredda sera d’inverno. Il miagolio incessante del gattino aveva però attirato l’attenzione del vicinato ed i volontari del Superhero Animal Rescue e di Foster Kittens sono corsi sul posto, allertati da alcune persone.Tucker, così i volontari hanno chiamato questo meraviglioso micino dal pelo grigio, è l’unico sopravvissuto della sua cucciolata e una volta raggiunto il suo stallo ha fatto una conoscenza inaspettata che gli ha cambiato la vita: Rowan, un gattino rosso poco più grande che così come Tucker era rimasto solo ed in cerca di una famiglia, oltre che di un compagno di giochi.Quello tra Tucker e Rowan è stato amore a prima vista. Da quando si sono conosciuti, i due gattini condividono la stessa cuccia, giocano senza rivalità e si addormentano assieme in lunghi abbracci.Un legame così forte non se lo aspettava nessuno, ma che i volontari di Foster Kittens, che cercano stalli per animali da adottare, sapevano essere destinato a finire quando i due mici inseparabili sarebbero stati adottati dalle rispettive famiglie. Le adozioni di coppia sono infatti estremamente rare.Rare, ma non impossibili e così è avvenuto per Rowan e Tucker quando una famiglia ha inoltrato senza pensarci due volte la richiesta di adozione per entrambi e si è recata al centro per conoscere i due mici. Un bellissimo lieto fine per tutti. (Greenme)