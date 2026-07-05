Michela Wrong a Ceccano per le violenze della guerra. Giusto chiamarle ancora “Marocchinate”?

Michela Wrong, giornalista metà inglese e metà italiana, è approdata a Ceccano per raccogliere testimonianze e racconti delle cosiddette “Marocchinate”. Il sindaco, Andrea Querqui, l’ha incontrata in biblioteca con Angelino Loffredi e Lucia Fabi, autori del libro “Il Dolore della Memoria. Ciociaria 1943-1944”, in cui si ripercorre anche la pagina buia degli stupri e crimini di guerra.

Giornalista e scrittrice, già corrispondente di Reuters, BBC e Financial Times, la Wrong è specializzata nella storia e politica dell’Africa contemporanea. Ha seguito sul campo il genocidio in Ruanda e la fine del regime di Mobutu Sese Seko nell’allora Zaire. I suoi libri sono un punto di riferimento per studiosi e appassionati della tematica e ha anche vinto il “James Cameron Award”, prestigioso riconoscimento, per la sua integrità e il suo impegno morale nel racconto della Verità.

«Ho avuto il piacere di conoscere la Wrong a Roma – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – nel corso del recente convegno “Le Ferite nascoste” in Campidoglio. Loffredi e Fabi, memoria storica di Ceccano, le hanno riportato tremende testimonianze di stupri e uccisioni nella nostra provincia da parte dei Goumiers, mercenari nordafricani reclutati dal Corpo di spedizione francese in Italia. Quel pezzo di storia non va assolutamente dimenticato, perché ha lasciato una tragedia dietro di sé». .