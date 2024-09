MIC, assessore Baldassarre: “Buon lavoro ad Alessandro Giuli”

«Ringrazio il Ministro Gennaro Sangiuliano per l’eccellente operato e porgo i più sinceri auguri di buon lavoro ad Alessandro Giuli per la sua nomina a Ministro della Cultura. Il suo percorso professionale, caratterizzato da una profonda conoscenza e dedizione alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ha trovato espressione nelle sue attività al MAXXI, istituzione di grande rilievo per Roma e per la nostra Regione. Come Assessore ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro, e sono certa che saprà portare lo stesso impegno e visione nel nuovo incarico, affrontando con competenza e passione le sfide che lo attendono, proseguendo e innovando quanto già avviato. Gli auguro di cuore buon lavoro in questo incarico di grande responsabilità, con la certezza che la cultura italiana sarà da lui tutelata e promossa con entusiasmo».Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

Correlati