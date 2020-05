Sora (FR) – “Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te”, il Comune aderisce alla campagna benefica

Il Comune di Sora ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sul tema oncologico “Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te”, promossa dall’Associazione no profit “Iniziativa Donne”.Il progetto sostiene l’iniziativa “Banca dei Capelli” che mette a disposizione dei pazienti oncologici parrucche inorganiche. Il progetto benefico, nato in provincia di Bari, promuove sostanzialmente le donazioni di ciocche di capelli di determinate caratteristiche per realizzare parrucche destinate gratuitamente ai pazienti oncologici.L’Associazione “Iniziativa Donne”, nei tanti eventi organizzati con il patrocinio del Comune di Sora, ha più volte raccolto capelli grazie al supporto di tanti professionisti, consegnando una parrucca anche al reparto di oncologia dell’Ospedale S.S.Trinità.Nel momento di riapertura delle attività, il Sindaco Roberto De Donatis invita i parrucchieri sorani a partecipare alla raccolta benefica. Le ciocche delle clienti verranno lavorate ed una volta che la quantità di capelli, spediti dall’Associazione Iniziativa Donne alla “Banca dei Capelli”, sarà consistente arriveranno le parrucche sul territorio e saranno consegnate gratuitamente.Per avere maggiori informazioni i saloni possono contattare l’Associazione Iniziativa Donne al 334.3776066.Alla campagna “Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te” hanno aderito, oltre Sora, anche i comuni di Isola del Liri, Arpino, Castelliri, Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Posta Fibreno, Fontechiari e Casalvieri.

Correlati