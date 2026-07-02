“Mi picchia da due anni”: il coraggio di denunciare mette fine all’incubo

admin
polizia auto
Share on Tumblr

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia.
Nello specifico, in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza NUE 112, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto presso un’abitazione sita nel centro storico del capoluogo.
La richiedente, vittima di violenza domestica, riferiva di essere stata schiaffeggiata dal compagno, di subire abusi da oltre due anni e di vivere in condizioni di indigenza, in quanto l’uomo tratteneva i soldi dell’assegno unico di cui lei era titolare.
Richiesto nella circostanza l’intervento del personale sanitario, per le cure del caso, e di personale specializzato nel cd “Codice Rosso” della Squadra Mobile.
Per l’uomo, che prima dell’arrivo della Polizia si era allontanato dall’abitazione, scattava la denuncia.

Foto archivio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *