“Mi picchia da due anni”: il coraggio di denunciare mette fine all’incubo

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza NUE 112, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto presso un’abitazione sita nel centro storico del capoluogo.

La richiedente, vittima di violenza domestica, riferiva di essere stata schiaffeggiata dal compagno, di subire abusi da oltre due anni e di vivere in condizioni di indigenza, in quanto l’uomo tratteneva i soldi dell’assegno unico di cui lei era titolare.

Richiesto nella circostanza l’intervento del personale sanitario, per le cure del caso, e di personale specializzato nel cd “Codice Rosso” della Squadra Mobile.

Per l’uomo, che prima dell’arrivo della Polizia si era allontanato dall’abitazione, scattava la denuncia.

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