«Mi dà le botte sulle mani», bimbi picchiati e chiusi al buio nello stanzino dell’asilo: condannate due maestre

«Maestra cattiva, mi dà le botte». Parole pronunciate dal piccolo Giovanni (nome di fantasia, ndr.) uno dei bambini dell’asilo Papero Giallo in via del Fiume giallo all’Eur, Roma. Il piccolo non era il solo a lamentarsi: anche altri piccini correvano dai genitori per denunciare le botte: «Bua mani mie». La conferma, poi, è arrivata dai video agli atti dei magistrati: i bimbi venivano schiaffeggiati, strattonati e in alcuni casi anche rinchiusi, per punizione, in una stanza dell’asilo, al buio. Nei loro confronti le maestre mettevano in atto anche violenze psicologiche con urla e violenti rimproveri.

Accuse che sono costate la condanna a due maestre di una scuola dell’infanzia in zona Eur (un anno e quattro mesi e un anno e otto mesi di reclusione) non riescono a trasmettere il dramma vissuto dai piccoli alunni, gli schiaffi sul sedere e sulle mani, sul volto. Siamo nel 2018. Le insegnanti maltrattatavano i bambini che erano loro affidati con violenze di tipo fisico e psicologico. Il luogo è l’asilo Papero Giallo in via del Fiume giallo all’Eur, sono state sospese dall’attività scolastica.Bastava far cadere un bicchiere, sporcarsi, sedersi in maniera scomposta per suscitare l’ira delle maestre.

Oltre alla violenza fisica c’era quella verbale: «Sei un idiota, veramente un idiota». Poi le parolacce: «Cretino», «Faccia da c..o» «Testa di c..o». In quella classe di 25 bambini tra i 19 e i 32 mesi venivano denigrati anche i genitori: «Sei veramente una bambina maleducata, con una mamma altrettanto maleducata», riporta Le Repubblica. Dopo le denunce dei genitori era stato installato un sistema di intercettazione ambientale audio-video nell’aula della classe dei «medi» dove si svolgevano le attività scolastiche dei bambini di età compresa tra i 19 e i 32 mesi.I militari hanno così verificato che le indagate, con condotte anche omissive, maltrattavano abitualmente i minori con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti.Le condotte contestate, piuttosto frequenti, avevano creato un vero clima di tensione certamente incompatibile con le finalità educative e in grado di ledere l’integrità e la serenità dei bambini che, mostrando un evidente stato di disagio ed assumendo comportamenti anomali, avevano messo in allarme i genitori che si sono subito rivolti ai Carabinieri. Ma l’incubo è finito: condannate le “maestre”. Fonte leggo.it – foto archivio

