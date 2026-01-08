Mezzo pesante si ribalta sull’A1, traffico rallentato tra Colleferro e Anagni

Momenti di forte criticità sulla Autostrada del Sole, dove si è verificato un serio incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Un autoarticolato si è ribaltato al chilometro 601 dell’A1, nel tratto compreso tra le uscite di Colleferro e Anagni, in direzione sud.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12:30 e ha causato la perdita del carico, finito in parte sulla carreggiata, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118, gli agenti della Polizia Stradale e le squadre di Autostrade per l’Italia, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione della viabilità.

Le conseguenze sulla circolazione sono rilevanti: si registrano lunghe code e rallentamenti nel tratto interessato. Le operazioni di recupero del mezzo incidentato e di pulizia del manto stradale sono ancora in corso, con disagi che potrebbero protrarsi nelle prossime ore.

